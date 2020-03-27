Россияне стали чаще покупать дрели и отвертки

На фоне пандемии коронавируса в России резко повысился спрос на строительные материалы и товары для дома, сообщает "Газета.ру".

Так, согласно статистике покупок интернет-магазина Ozon, продажи на строительные материалы и товары для дома выросли почти на 300%. При этом активнее всего россияне покупают дрели-шуруповерты и отвертки. Аналитики компании полагают, что у россиян в связи с карантинными мерами появилось больше свободного времени для ремонта.

Увеличенный спрос на аналогичные товары отметили и в сервисе "Авито". За последние три недели количество покупок выросло на 31%. При этом чаще всего покупатели интересуются стройматериалами. В "Авито" связывают рост спроса с переездом россиян из-за коронавируса на дачи.