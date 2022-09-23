Россияне стали чаще сдавать смартфоны по программе трейд-ин

Спрос на новые смартфоны всегда высок — как и цены на них. Чтобы купить актуальную модель и при этом не пробить дыру в бюджете, можно воспользоваться программой обмена старых гаджетов на новые — трейд-ин. Такую возможность предлагают многие операторы связи в своих салонах.

Популярность трейд-ин растёт. Так, только в салонах Tele2 в 2022 году клиенты ежемесячно сдают в четыре раза больше устройств, чем в 2020 году, и на 7% больше, чем в 2021-м.

Чаще всего участники программы сдавали девайсы 2017-2018 годов выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck.

Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 году, выглядит следующим образом: Xiaomi Redmi 9A 32 Gb, Samsung Galaxy A03 Core, Xiaomi Redmi 9C 128 Gb, Samsung Galaxy A02, Xiaomi Redmi Note 10S 128 Gb.

При этом наиболее активно программой пользуются жители Москвы и Московской области, Ленинградской области, Республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краёв.