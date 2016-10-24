Россияне стали меньше употреблять спиртные напитки – СМИ

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Число жителей крупных городов РФ, которые употребляют спиртные напитки, снизилось с 2006 года на 5%, при этом среди выпивающих стало меньше молодежи, пишет в понедельник, 24 октября, газета "Известия".

Так, согласно результатам опроса, в 2006 году спиртное употребляли 74% респондентов, а в 2015-м их число снизилось до 69%, сказано в материале.

Исследование "РосИндекс" компании Ipsos Comcon гласит, что в прошлом году число выпивающих хотя бы раз в квартал составило 35,9 миллиона человек. В опросе участвовали граждане старше 21 года, которые живут в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Также аналитики выяснили, что за девять лет изменился портрет потребителя алкоголя – молодых людей среди выпивающих становится меньше. Так, число потребителей в возрасте 21-24 лет сократилось на 6% по сравнению с данными 2013 года, а в группах 25-34 лет и 35-44 лет – на 1-3%.

Показатели возрастной группы старше 45 лет не изменились, подчеркивает издание.

Вместе с этим производители и аналитики рынка алкоголя не видят причин для снижения употребления спиртных напитков, а эксперты и вовсе утверждают, что граждане РФ "не сбавляют оборотов", заключает газета.