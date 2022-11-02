Россияне стали пить больше портвейна

В России стали продавать больше портвейна. Об этом сообщает «Коммерсант».

Всего за период с января по сентябрь в России было выпущено более 5,6 млн литров таких напитков, включая порядка двух миллионов литров портвейна, что больше прошлогодних показателей. На это повлиял уход с рынка ряда производителей, а также рост поставок из Крыма.

В следующем году виноделы рассчитывают на дальнейший рост за счёт снижения импорта. Отмечается, что повышение роста производства портвейна является длительным процессом.

Также с начала года российские виноделы выпустили около 1,95 млн литров кагора, более 1,2 млн литра хереса и мадеры.