Россияне стали пить больше водки

В России выросли объёмы розничных продаж водки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как информирует Росалкогольрегулирование, продажи напитка в октябре составили 6,669 миллиона дал, что на 4,3% больше, чем в сентябре.

При этом в целом продажи алкогольных напитков, за исключением пива, пивных напитков, сидра и медовухи, за 10 месяцев увеличились на 3,5%, до 75,481 миллиона дал, в октябре — на 4,3%, до 17,957 миллиона дал.

Также увеличился объём продажи слабоалкогольных напитков, вина и коньяка.

Ранее сообщалось, что калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» начал поставлять в розничные сети ликёры Alter Heiler и Konig Heiler, которые должны заменить Jägermeister, объявивший об уходе из России.