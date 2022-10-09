Россияне стали покупать больше сухпайков и тушёнки

Аналитики оценили, как за последнее время в России изменились цены на тушёнку, сухпайки и лапшу быстрого приготовления. Результаты исследования публикует RT.

По данным ОФД «Такском», продажи сухих пайков в России выросли на 81%, а тушёнки — на 34%. При этом лапшу и остальные консервы люди стали покупать реже на 19% и 27% соответственно.

Цены при этом выросли на все исследуемые категории товаров. Средняя цена лапши составляет 58 рублей, сухпайка — 1198 рублей, а тушёнки — 170 рублей.

Отмечается, что в ходе исследования специалисты проанализировали 41 миллион чеков.