Россияне стали покупать больше сухпайков и тушёнки
На каждый из этих товаров производители повысили цены
9 октября 2022, 11:10, Илья Звягинцев
Аналитики оценили, как за последнее время в России изменились цены на тушёнку, сухпайки и лапшу быстрого приготовления. Результаты исследования публикует RT.
По данным ОФД «Такском», продажи сухих пайков в России выросли на 81%, а тушёнки — на 34%. При этом лапшу и остальные консервы люди стали покупать реже на 19% и 27% соответственно.
Цены при этом выросли на все исследуемые категории товаров. Средняя цена лапши составляет 58 рублей, сухпайка — 1198 рублей, а тушёнки — 170 рублей.
Отмечается, что в ходе исследования специалисты проанализировали 41 миллион чеков.
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