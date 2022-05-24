Россияне стали реже соглашаться на уже одобренную ипотеку

В России зафиксировали наименьший за последний год показатель выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок. Как сообщает ТАСС, к такому выводу пришли эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Показатель take-rate демонстрирует, насколько часто одобренная заявка на кредит конвертируется в выданный договор. В апреле 2022 года он достиг 13% от одобренных заявок, тогда как год назад значение находилось на уровне 28%.

При этом уровень одобрения ипотек достиг 61% от всех заявок. В апреле 2021-го показатель был на уровне 72%.

«Уровень одобрения пришёл к новому уровню удержания и в ближайшие месяцы, скорее всего, будет находиться в районе 60%. Уровень take-rate упал по сравнению, например, с прошлым годом вдвое, что связано с непривлекательными условиями кредитования, в первую очередь — уровнем процентной ставки», — объяснил генеральный директор бюро «Эквифакс» Олег Лагуткин.