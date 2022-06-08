Россияне стали реже заводить домашних животных из-за нехватки импортных кормов

Россияне стали реже заводить домашних животных. Как сообщает радио «Говорит Москва», президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский назвал причиной этому нехватку импортных кормов

«Тенденция к тому, что люди задумываются, смогут ли материально себе позволить содержать животное, потому что не каждый может готовить натуральные корма. Конечно, сейчас некоторая стагнация есть. Но для тех, кто любит животных, — это не причина», — сказал специалист.

Ветеринар подчеркнул, что дефицит кормов — это временное явление, однако импортозаместить заграничные товары в этой сфере довольно сложно. Каждый новый вид корма должен проходить исследования, на которые уходит не один месяц. Импортные же сейчас стали значительно дороже из-за проблем с логистикой.

Уражевский отметил, что в текущей ситуации обеспечить питомца всеми необходимыми для развития микроэлементами можно с помощью натуральной пищи.