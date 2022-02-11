Россияне в 2021 году чаще пользовались кредитными картами

В 2021 году закредитованность россиян резко выросла, а число расчётов кредитными картами увеличилось на 20,5%. Об этом сообщают «Известия».

В четвёртом квартале прошлого года клиенты, которые брали кредит, уже пользовались займами четыре или более раз. За два года пандемии коронавируса этот уровень повысился на 4%.

Представители финансовых организаций отметили, что россияне стали чаще использовать кредитные карты и связали это с восстановлением потребления.

При этом с апреля по октябрь прошлого года на шесть миллионов увеличилось число граждан, долговая нагрузка которых превышает 50%.

Эксперты отмечают, что превышение долговой нагрузки на 40% негативно влияет на уровень жизни.