Россияне включили Пасху в тройку главных праздников

Россияне признались, что Пасха входит в тройку самых важных праздников наряду с Днем Победы и Новым годом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

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20% опрошенных рассказали, что соблюдали пост в том или ином варианте. Еще 3% респондентов ограничили себя в пище и развлечениях в течение Страстной недели.

Определенные традиции празднования Пасхи соблюдает большинство жителей России. Почти 60% в этом году будут готовить куличи, пасху, красить яйца, а 24% — освящать их в церкви. 39% респондентов пойдут праздновать Пасху в гости или пригласят гостей домой. 12% опрошенных будут дарить подарки на этот праздник. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% респондентов.

Каждый десятый россиянин вообще не будет отмечать Пасху. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет доля тех, кто проигнорирует это торжество, заметно больше — 28%.

Опрос проводился по телефону в начале апреля. В нем участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов.

Напомним, Пасху в этом году празднуют 8 апреля.