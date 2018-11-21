Россиянин проиграл в борьбе за пост главы Интерпола корейскому кандидату

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Члены генассамблеи Интерпола избрали новым президентом Международной организации уголовной полиции представителя Южной Кореи Ким Чен Яна. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Twitter-аккаунт организации.

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Политика Сенаторы США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

После исчезновения экс-главы Интерпола Мэна Хунвэя и его отставки Ким Чен Ян был и.о. главы организации. "Ким Чен Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола", — цитирует издание сообщение в микроблоге организации.

Всего на данный пост претендовали два кандидата: выходец из Южной Кореи и россиянин Александр Прокопчук, занимающий с 2016 года пост вице-президента Интерпола. Именно его Financial Times за четыре дня до выборов называла фаворитом.

Кандидатуру Прокопчука поддержали в Кремле. "Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Американский госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Штаты поддерживают кандидатуру Ким Чен Яна. А группа сенаторов из США выступила с открытым письмом, в котором попросила администрацию главы Белого дома повлиять на членов генассамблеи Интерпола, чтобы не допустить избрания россиянина на пост главы организации. Самих членов генассамблеи Интерпола сенаторы призвали голосовать против Прокопчука. Его возможное избрание авторы послания сравнили с "лисой во главе курятника".

Кремль, реагируя на письмо сенаторов, заявил о вмешательстве в избирательный процесс.

Прокопчук до назначения вице-президентом Интерпола возглавлял российское национальное бюро Международной организации уголовной полиции.

Выборы главы Интерпола прошли после того, как в начале октября пропал экс-президент организации Мэн Хунвэй. Он поехал в Китай в отпуск и не вернулся. Позднее в Интерпол пришло заявление от Хунвэя, в котором он сообщил об отставке. Газета Le Parisien написала, что в КНР его заподозрили в коррупции и задержали.