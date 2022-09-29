Россиянин решил мобилизоваться вместе с собакой и подготовить её к боевым действиям

Житель Владивостока решил пойти на СВО в рамках частичной мобилизации, но при одном условии: вместе с двухлетней восточноевропейской овчаркой, сообщает PrimaMedia.

«Я пришёл в военкомат, попросил оказать содействие в мобилизации, но с постановкой собаки на довольствие в качестве служебной собаки. Мне было важно, чтобы её кормили, содержали, лечили и дрессировали за счёт государства. И, конечно, пока меня готовят, нужно, чтобы готовили и собаку вместе со мной», — пояснил изданию мужчина.

В военкомате заявили, что ничем помочь не могут, потому что в их компетенции «только раздавать повестки». После этого мужчина обзвонил множество инстанций, но ему сообщили, что не располагают информацией по подготовке собаки к боевым действиям.

«У меня абсолютно здоровая собака, умная, дрессировке поддаётся. Очень хочется, чтобы Родина пошла навстречу в этом вопросе — это моё личное желание», — подчеркнул житель Владивостока.

Он намерен урегулировать этот вопрос, потому что собаку на период отсутствия некому оставить, а бросить на произвол судьбы — это не вариант.

Ранее рассказали о россиянине, который во время мобилизации вспомнил о четвёртом ребёнке, брошенном 14 лет назад.