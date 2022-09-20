Россиянин запустил стрим для европейцев, на котором он 24 часа в сутки сжигает газ
По словам ведущего трансляции, за это он платит меньше двух евро в месяц
20 сентября 2022, 13:41, Илья Звягинцев
Россиянин запустил на одном из популярных сервисов трансляцию для европейцев, на которой он круглосуточно сжигает газ через плиточные конфорки.
«Русский парень тратит газ сколько хочет, всё за 1,44 евро в месяц», — написал режиссёр трансляции.
В некоторые моменты он зажигает все четыре конфорки, а когда уходит на работу, то оставляет только одну.
Россиянину даже удалось насобирать 3,5 тысячи рублей донатами.
Отметим, что европейцев, на которых и был нацелен стрим, он, судя по всему, мало интересует.
Судя по статистике сервиса, подавляющее большинство его зрителей — россияне, которые оставляют одобрительные комментарии в чате.
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