Россиянина накажут за неуважение к власти за фото под новостью о неуважении к власти

На жителя Смоленска завели дело о неуважении к власти из-за фотографии Путина под новостью о штрафе за неуважение к власти, сообщает Newsru.com.

Новости

Общество Впервые суд оштрафовал россиянина за оскорбление государства

На Сергея Командирова составили протокол об административном правонарушении за оскорбление представителя власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ) за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии президента России Владимира Путина. Таким образом мужчина отреагировал на пост о первом применении закона о неуважении к власти в Новгородской области.

По мнению полиции, Командиров распространил в Сети "информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Отмечается, что в полиции Командирову посоветовали признать вину и раскаяться в содеянном, чтобы административный штраф был минимальным.

"Я не заставляю, просто я вам подсказываю, как лучше бы было для вас", – процитировал мужчина слова полицейского.

Командирову грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 300 тысяч рублей. По его словам, в материалах дела указано, что Центр по противодействию экстремизму проверил пост, "опросил представителей общественности, двух девушек 1999-го и 2000 года рождения и после этого отправил материалы в УМВД".

Также был направлен рапорт в Следственный комитет для проверки. Впрочем, СК не усмотрел признаков уголовных деяний в действиях Командирова и передал материалы обратно в УМВД для привлечения его к административной ответственности. Дело о правонарушении будет рассматривать Ленинский районный суд Смоленска.