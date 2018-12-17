Россиянина оштрафовали за поднятие в воздух сотрудника Росгвардии

Мещанский районный суд города Москвы в понедельник, 17 декабря, признал Исляма Малекова, который в метро поднял сотрудника Росгварди, виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" и назначил ему штраф 20 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

В Следственном комитете России посчитали, что Ислям Малеков действовал "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных исполнением [сотрудником Росгвардии] своих должностных обязанностей". Следствие также разглядело "умысел на применение насилия, не опасного для здоровья".

Защита указывала на то, что в действиях Малекова не было состава преступления. Сам подсудимый также отрицал свою вину.

"Видео в интернет скинули малознакомые мне люди. Если бы не этот ролик, набравший столько просмотров, уверен, ничего бы и не было. Я попросил у сотрудника прощения за выходку, мы разошлись друзьями. И уже спустя два дня появились эти заявления", — сказал Малеков на заседании.

"Мой подзащитный попросту обознался, признал своего знакомого в этом человеке, решил подшутить. То есть никаких умышленных действий на подрыв авторитета госвласти или его представителей у него не было", — говорил ранее адвокат мужчины.

Защита будет обжаловать приговор. "Дойдем даже до Европейского суда", — сообщил адвокат.

Инцидент произошел 6 мая. На кадрах видно, как 27-летний Малеков подходит к сотруднику Росгвардии, поднимает его на руки и проносит несколько метров. После этого к мужчине подошли другие правоохранители, которые и задержали его.