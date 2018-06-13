Россиянина осудили за использование в Сети государственного герба России

Фото: all.culture.ru

В Астрахани местного жителя Виктора Алтунина оштрафовали на 2 тысячи рублей по решению суда за то, что мужчина разместил на своей странице в "Одноклассниках" государственный герб России. Об этом пишет портал Ura.ru.

Сообщается, что судья ориентировалась на старый вариант закона, но мужчина не стал обжаловать ее решение, объяснив это нехваткой времени. "У меня пятеро детей, младшему сыну всего шесть лет, так что есть чем заниматься. Пусть это будет на совести судьи", — заявил мужчина.

Согласно закону "О гербе РФ", организации и граждане могут размещать герб по своему усмотрению, "если использование не является надругательством". Данная поправка была принята Думой в прошлом году, ранее размещение герба было возможно только в строго оговоренных случаях.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который и выступил автором поправок к закону "О гербе РФ", заподозрил судью в незнании закона. Он назвал данное решение неправомерным, подчеркнув, что его "надо обжаловать".