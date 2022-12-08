Россиянина Виктора Бута обменяли на осужденную за наркотики американку Грайнер

Гражданина России Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, процедура обмена успешно состоялась в аэропорту Абу-Даби, столицы ОАЭ.

Напомним, что 4 августа Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков — суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы. Правоохранители обнаружили у баскетболистки жидкость для электронной сигареты с гашишным маслом во время досмотра в аэропорту «Шереметьево».

Виктор Бут был осужден в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку террора.

Летом СМИ заявляли, что Грайнер могут обменять на Бута. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по этой теме.