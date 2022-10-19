Россиянка ищет в Сибири сестру, которую никогда не видела, чтобы просто общаться

Жительница Приморского края ищет в Новосибирске сестру, о существовании которой узнала в 30 лет, пишет «КП-Новосибирск».

52-летняя Татьяна Плюта отца не помнит — он фактически не жил с семьёй. В его второй семье в 1989 году родилась вторая дочь — Валентина Леготина.

Поиски отца Татьяна начала, когда активно развивались соцсети. Написала в программу «Жди меня», но там не ответили. Когда умерла мама, обнаружила талон о выплате алиментов, в котором написано, что Валентин Николаевич перевёл деньги из Новосибирского государственного педагогического университета.

«Видимо, папа там работал. Жил, скорее всего, в том же районе. В соцсетях мне посоветовали обратиться за помощью в ЗАГС, сделать запрос. Я так и поступила, мне сообщили, что папа умер в 1996 году. Но это не всё: оказалось, что в Новосибирске у него была семья, а в 1989 году родилась дочка», — рассказала женщина.

Сейчас она хочет найти сводную сестру и надеется, что они смогут подружиться. Татьяна подчеркнула, что хочет просто общаться.

Ранее сообщили о жительнице Новосибирска, ищущую брата и сестру, о существовании которых узнала во время ссоры с соседкой.