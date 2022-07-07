Россиянки старше 40 лет родили рекордное число детей с 1990 года

В России женщины старше 40 лет в 2021 году родили 56,86 тыс. детей. Это максимум с 1990-го для данной возрастной категории, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом у таких матерей родилось лишь 4% всех детей, появившихся на свет в прошлом году, отмечает издание. Чаще всего рожали женщины 31-летнего возраста — 88,4 тыс. детей.

У россиянок же после 40 лет наиболее часто рождались вторые и третьи по очерёдности дети — 16,50 и 16,98 тыс. соответственно.

«Первенцев и четвёртых по счёту младенцев оказалось значительно меньше — 7,9 тыс. и 8,7 тыс. Самой малочисленной категорией стали пятые и более поздние дети — их родилось 6,6 тысячи», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продолжает расти смертность и падать рождаемость.