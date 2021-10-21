Россиянку отправили в колонию после пародии на представителя МВД

Россиянку Ларису Кривоносову отправили в колонию на три месяца, после того как она приняла участие в съёмках юмористического ролика. Об этом сообщает Mash.

Женщина спародировала представителя МВД в одном из видеороликов об уссурийском "депутате" Виталии Наливкине.

Несмотря на то, что Кривоносова полностью признала свою вину и раскаялась, суд отправил её в колонию на три месяца за "систематическое несоблюдение административных ограничений".

Ранее Кривоносову привлекали к ответственности.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что в августе 2021 года участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городу Уссурийску в отношении ранее неоднократно судимой 43-летней местной жительницы за систематическое несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.24 КоАП РФ.

"Находясь под административным надзором, гражданка игнорировала наложенные судом ограничения. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, мировой судья назначил правонарушительнице наказание в виде 10 суток административного ареста", - пояснили правоохранители.