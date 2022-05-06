Российская авиаперевозчик столкнулся с дефицитом самолетов для полетов по стране

Единственный дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» столкнулся с дефицитом самолетов для перевозки пассажиров по стране. Об этом сообщает РБК.

По данным Росавиации, в феврале 2022 года общий парк российской авиакомпании состоял из 90 самолетов, 50 из которых — иностранные. В условиях санкций «Аврора», как и другие авиаперевозчики, столкнулась со сложностями в обслуживании отечественных и зарубежных лайнеров. Так, в Якутске сейчас находятся три воздушных судна в нелетном состоянии, поскольку у компании нет необходимых запчастей для ремонта.

Решает проблему компания с помощью других перевозчиков, привлекая их для полетов по заявленным маршрутам. Например, иркутская авиакомпания «Ангара» с 7 мая начнет летать по четырем субсидируемым направлениям.

Кроме того, для экономии ресурсов «Аврора» решила прекратить конкурировать с другими перевозчиками на одних и тех же маршрутах и заключить с ними код-шеринговые договоры, то есть продавать билеты на один рейс.

«В сложившихся обстоятельствах авиакомпания стремится максимально эффективно использовать имеющийся летный ресурс и продолжает выполнять все запланированные рейсы, включая и программу субсидируемых межрегиональных маршрутов в ДФО», — заявил заместитель директора по развитию авиакомпании Валерий Крипа.