Российская чиновница назвала пропагандой чайлдфри призывы брать животных из приютов

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец возмутилась социальной рекламой, пропагандирующей брать животных из приюта. Об этом чиновница сообщила порталу 116.RU.

По её мнению, такие призывы являются пропагандой чайлдфри, ведь если молодая пара заводит питомца, то о ребёнке уже не задумывается. Она считает, что эфирное время и баннеры на улицах нужно тратить на рекламу, направленную на повышение рождаемости, а не на призывы заботиться о животных из приюта.

«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним „мой мальчик“, „моя девочка“, „сыночек“, „доченька“ и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать „сынок“ или „доченька“? Или кошку?» — посетовала уполномоченная, отметив, что животных заводить можно и нужно, но когда у семьи уже есть дети.

Ранее депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов заявил, что дети, которые не хотят играть в песочнице красным совком, вырастают пособниками Госдепа и любителями «Ельцин Центра».