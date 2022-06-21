Российская «импортозамещённая» косметика появилась в барнаульских магазинах «Л'Этуаль»

В барнаульских магазинах «Л'Этуаль» появились стойки с косметикой российских брендов. В ближайшее время в торговых точках сети будет больше продукции от отечественного производителя, рассказали продавцы «Л'Этуаль» корреспондентам amic.ru.

В магазине сети в барнаульском ТЦ «Галактика» заверили: без косметики барнаульцы не останутся точно. Сейчас перебои с поставками бывают, но редко. Проблемы стараются оперативно решить. Заводы, производящие косметику, находятся в основном в России, поэтому с полок товар не пропадёт, обещают в «Л'Этуаль».

Напомним, что из-за политического кризиса на Украине зарубежные производители косметики начали уходить с российского рынка. Например, о прекращении поставок заявляли компании Johnson & Johnson, Unilever, L'Oréal и другие. Однако последние две фирмы не стали закрывать предприятия в российских городах. Компания Procter & Gamble отказалась от инвестиций в российский рынок, но продолжила продавать повседневные товары первой необходимости.

По информации РБК, ассортимент парфюмерии и косметики в магазинах с конца февраля сократился на четверть. Как пишет издание, российские производители столкнулись с нехваткой импортного сырья для производства помады и туши для ресниц.

Между тем в пресс-службе Минпромторга изданию рассказали, что российский рынок с серьёзным сокращением ассортимента парфюмерии и косметики не столкнётся. Как отметили в ведомстве, российские компании готовы восполнить ассортимент продукции. Всего на российском рынке сейчас 39 основных производителей косметики.

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