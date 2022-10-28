Российские банки начнут устанавливать терминалы для карт «Мир» в дружественных странах

Два российских банка рассматривают возможность установки терминалов для карт «Мир» в дружественных странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Отмечается, что одна из кредитных организаций планирует начать работу в Турции, а вторая — в Турции и ОАЭ.

Один из собеседников пояснил, что организация следит за направлениями, по которым поток российских туристов сохранился или вырос.

В первую очередь устанавливать терминалы планируют в отелях и крупных магазинах.

Сейчас карты «Мир» принимаются во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. При этом местами с их использованием могут возникать трудности.