Российские эксперты вылетели в Египет для проверки безопасности аэропортов

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Российские эксперты отправились в Египет для того, чтобы проверить, как соблюдаются требования безопасности в аэропортах страны. Об этом пишет regnum.ru.

После того, как проверка пройдет, эксперты подготовят детальный отчет.

Напомним, в ноябре прошлого года Россия приняла решение приостановить полеты в Египет после авиакатастрофы рейса из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Крушение этого лайнера признали терактом. На борту находились 224 человека, все они погибли.

Ответственность за теракт тогда взяли на себя представители террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

