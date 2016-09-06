Российские эксперты вылетели в Египет для проверки безопасности аэропортов
После проверки эксперты напишут детальный отчет
7 сентября 2016, 03:02
Фото: pixabay.com
Российские эксперты отправились в Египет для того, чтобы проверить, как соблюдаются требования безопасности в аэропортах страны. Об этом пишет regnum.ru.
После того, как проверка пройдет, эксперты подготовят детальный отчет.
Напомним, в ноябре прошлого года Россия приняла решение приостановить полеты в Египет после авиакатастрофы рейса из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Крушение этого лайнера признали терактом. На борту находились 224 человека, все они погибли.
Ответственность за теракт тогда взяли на себя представители террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
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