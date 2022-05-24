СМИ: Российские IT-компании начали увольнять сотрудников с Украины

Российские IT-компании начали увольнять или понижать в должности сотрудников украинского происхождения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что подобная тенденция может быть связана с негласными требованиями со стороны заказчиков, с которыми сотрудничают компании. Другой собеседник издания отметил, что увольнения происходят из-за того, что фирмы опасаются диверсий.

Службы безопасности компаний, по информации источников, пристально следят за сотрудниками с Украины, а также за их семьями.

Особенно внимание обращают на тех работников, которые имеют доступ к критичным сегментам инфраструктуры бизнеса.