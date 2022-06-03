Российские магазины Lego приостановили работу из-за нехватки товаров

Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Inventive Retail Group, которая управляет розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других.

«Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок Lego в Россию», — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале марта производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России «в свете санкций и непредсказуемой ситуации».