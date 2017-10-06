Российские пенсионеры пожаловались на бедность, пенсии и плохое здоровье

Фото: infinica.ru

Пенсионеры в РФ назвали главной проблемой бедность. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования ВЦИОМ.

Уточняется, что от низких пенсий страдают 59% опрошенных. На втором месте находятся проблемы со здоровьем (45%).

Неуважительное отношение со стороны молодежи пенсионеры отмечают реже (18%), чем одиночество (25%) и осознание ненужности (24%). В целом же, по данным опроса, непризнание молодыми людьми авторитета возраста беспокоит молодых людей от 18 до 24 лет в три раза чаще (38%), чем людей старше 60 (14%).

Также 75% опрошенных уверены, что пожилым людям недостает внимания.

Опрос проводился в сентябре текущего года. В нем принимали участие 1,2 тысячи граждан РФ.