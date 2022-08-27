Российские посольства остановили оформление биометрических загранпаспортов

Консульский департамент МИД РФ заявил, что в российских дипмиссиях за рубежом на неопределённый срок прекратили приём заявлений на оформление биометрических загранпаспортов. Как сообщает «Газета.ru», документ с десятилетним сроком действия и микрочипом перестанут выдавать по техническим причинам.

Отметим, что заграничный биометрический паспорт оснащён микросхемой, на которой хранит ряд данных владельца — цветная фотография, отпечатки пальцев, информация о дате и месте рождения, даты выдачи паспорта и сведения об органе, оформившем этот документ.

На сайте посольства РФ в Турции отмечается, что приём заявлений приостанавливается «по техническим причинам» и «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации». Тем временем россияне по-прежнему могут оформить документ без чипа, который действует в течение пяти лет.