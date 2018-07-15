Российские ракеты назвали "худшим кошмаром" для НАТО

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Российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) являются, потенциально, "самым худшим кошмаром наяву для НАТО". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The National Interest.

"Похоже, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как практически каждый снаряд в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боевыми частями", — отмечается в материале.

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Уточняется, что подобными боеголовками оснащены снаряды ПТРК "Метис", а также ракеты "Атака", которые представляют "довольно опасный потенциал", подчеркивает автор.

В статье отмечается, что способность ПТУР поражать сравнительно небольшие цели на расстоянии свыше пяти километров сильно расширяет спектр возможностей вооруженных сил, подчеркивается в статье.

Издание пишет, что одним из самых распространенных способов применения ПТУР является огонь с вертолета. Так, Россия использовала 9М120Ф, являющийся разновидностью ПТУР "Атака", который оснащен боевой частью комбинированного — фугасного и объемно-детонирующего — действия, с ударного вертолета Ка-50 для уничтожения боевиков в Сирии.

Также автор материала выделил ракеты ПТРК "Корнет" — одни из "самых мощных и точных бронебойных" снарядов. Он добавил, что термобарические ракеты вместе с возможностью отслеживать противника делают "Корнет" мощным инструментом так называемой системы ограничения доступа (A2/AD), которая сдерживает вражеские силы путем создания опасности для их дислоцирования или перемещения.

Также эксперт отметил, что снаряды ПТРК "Корнет" и "Метис" крайне мобильны.

"Их можно транспортировать небольшими группами по два-три человека, поэтому при необходимости они могут выполнять функцию высокоточного оружия в случае нападения", — сказано в материале.

Автор статьи подчеркивает, что такие системы быстрее приводятся в боевую готовность по сравнению с артиллерийскими комплексами лазерного наведения. При этом подобные комплексы не требуют дорогостоящего оборудования для лазера.