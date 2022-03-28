Российские рестораны столкнулись с проблемами при поставке продуктов
Помимо того, что некоторые позиции до предприятий не доезжают, поставщики также поднимают цены на свои товары
Российские кафе и рестораны столкнулись с проблемами при поставке продуктов. Об этом сообщают «Известия».
Представители Федерации ресторанов и отельеров рассказали о том, что до предприятий не доезжают салаты, овощи и некоторые виды рыб.
Проблемы с поставками подтвердили представители «Шоколадницы», «Якитории» и Ginza Project.
Некоторые предприятия общепита заранее заказали продукты впрок, что позволило им сейчас избежать дефицита.
Отмечается также, что часть поставщиков подняли цены на свою продукцию. Некоторые позиции подорожали на 30-80%. Бизнесменам приходится отказываться от проверенных поставщиков и искать новые места для заключения контрактов.