Российские школьники смогут покупать билеты в кино на средства с "Пушкинской карты"

Президент России Владимир Путин предложил включить в "Пушкинскую карту" возможность покупать билеты на российские фильмы. Об этом сообщает "Культуромания".

"Предлагаю, как вчера с вами обсуждали, использовать эти деньги в рамках этой программы ещё и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов и документальных фильмов отечественного производства", – сказал Путин.

По мнению президента, такие изменения помогут поддержать российское кино.

"Пушкинская карта" – специальная банковская карта для школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках присоединился к всероссийской программе "Пушкинская карта", направленной на увеличение интереса молодёжи к культуре.