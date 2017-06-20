Российские Су-27 перехватили над Балтикой самолеты-разведчики США
Российский пилот отреагировал на маневр RC-135, после чего продолжал сопровождение самолета-разведчика США
Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135, который пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, пишет "Российская газета".
RC-135 попытался сблизиться с истребителем РФ, выполнив в его сторону провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр RC-135, после чего продолжал сопровождение самолета-разведчика США до изменения им направления полета от границы РФ.
"Что касается якобы "провокационности" полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27", - сообщили в Минобороны РФ.
Ранее американские СМИ написали об очередном небезопасном сближении в воздухе самолетов военно-воздушных сил РФ и США. В Вашингтоне сообщили, что российский самолет якобы подлетел к американскому на опасное расстояние.