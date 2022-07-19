Российские торговые сети дадут покупателям гарантию на технику, ввезенную по параллельному импорту

Магазины, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), предоставят покупателям гарантию на технику, ввезенную по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

В АКИТ входят «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS.

Сейчас гарантию покупателям предоставляют не магазины, а производители техники, но ретейлеры обладают подобным правом.

«На практике это будет значить, что торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами (ранее они работали с производителями) о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии», — сказано в сообщении.

Из-за того, что продавцы сами будут отвечать за заводской брак, товары могут вырасти в цене. Так ретейлеры компенсируют дополнительные расходы.