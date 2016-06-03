Российские туроператоры пока не намерены отказываться от Туниса

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Российские туристические компании пока не отказываются от Туниса, а также не планируют менять полетные программы в эту страну. Это объясняется тем, что рекомендаций от МИД РФ о режиме посещения этой страны не поступало. Об этом пишет ТАСС.

В свою очередь, тунисские туроператоры, которые работают с россиянами, также не получали никакой официальной информации о террористической угрозе. Кроме того, нет никаких ограничений на поездки россиян в Тунис.

Напомним, ранее Ростуризм предупредил россиян о росте террористической угрозы в Тунисе. По данным ведомства, "наиболее вероятными местами для терактов являются туристические объекты на острове Джерба и в городе Зарзис".

