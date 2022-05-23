Российские ученые нашли способ снизить счета за электроэнергию на 25%

Учёные в Свердловской области разработали систему, которая позволит снизить плату за электроэнергию на 15-25%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Система уже прошла экспериментальные исследования, доказав свою эффективность: экономия расходов на энергию до 25% в месяц. Помимо аналитики, система поможет выявить источники ненормативных потерь, „аномального“ энергопотребления и снижения качества электроэнергии, а также узнать о фактах несанкционированного присоединения к электрической сети», — рассказали разработчики.

Ориентировочная стоимость одного устройства для потребителя будет составлять около четырёх тысяч рублей. Уже в ближайшее время команда собирается выпустить ограниченную партию.

Отмечается, что для установки устройства не потребуется специальных навыков.