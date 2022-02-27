Российские военные взорвали дамбу, которая перекрывала доступ воды в Крым

Дамба на Северо-Крымском канале, которая блокировала подачу воды из Днепра в Крым, была взорвана российскими военными, сообщил во “ВКонтакте” глава Крыма Сергей Аксёнов.

“Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается”, — написал он .

Видео подрыва дамбы опубликовал телеканал “Звезда”.

24 февраля, в день начала военной операции российской армии на Украине, Аксёнов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды.