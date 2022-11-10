Российские войска проводят перегруппировку на левый берег Днепра

На Николаево-Криворожском направлении российские войска проводят перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу cогласился с выводами командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина и утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области для организации обороны по рубежу реки.

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Политика Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области

В ходе своего обращения к министру во время заседания Суровикин подчеркнул, что город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться в данной ситуации и функционировать. Он отметил, что жизни людей находятся в постоянной опасности.