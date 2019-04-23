Российские врачи первыми в мире пересадили ребенку печень и легкие одновременно

Врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова пересадили одновременно печень и легкие ребенку, больному муковисцидозом. Такая операция прошла впервые в мире, сообщает "Интерфакс".

"Это первая успешная трансплантация фактически трех органов, потому что легких два у нас, ребенку", – прокомментировал директор НМИЦ Сергей Готье, который проводил операцию.

Случаев успешной пересадки в таком возрасте, а мальчику всего девять лет, в медицинской литературе не описано. Да и в целом такие операции выполняются крайне редко.

Трансплантация мальчику требовалась из-за муковисцидоза. Это тяжелое заболевание, при котором поражаются легкие, печень, кишечник, поджелудочная железа.

Операция прошла еще 2 февраля и длилась 16 часов. Ребенок уже восстановился после операции и готовится к выписке.