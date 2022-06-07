Российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия

Российские заводы по производству свинца оказались под угрозой закрытия из-за остановки экспорта. Как пишет «Ъ», склады в России уже переполнены не только из-за отсутствия поставок за рубеж — внутренний спрос из-за почти полной остановки автомобильной промышленности также резко просел.

Сейчас загрузка некоторых заводов сократилась на 30% от мощности. На складах накоплены двухмесячные запасы свинца, но куда его поставлять, неизвестно.

Основной проблемой стало решение правительства о введении разовых лицензий на экспорт. Компании обязаны получать их в период с 16 мая до 15 ноября 2022 года. Несмотря на это, Минпромторг всё ещё не выдал ни одной и не объясняет производствам, когда сложности разрешатся. В самом ведомстве рассказали, что ведётся работа по переориентации экспортных поставок в сторону восточного региона, но никаких сроков названо не было.

Напомним, что в России производят около 200 тысяч тонн свинца в год, а половина продукции направлялась в Европу. После начала спецоперации на Украине экспорт в страны ЕС фактически остановился, а с 10 июля поставки будут попадать под пятый пакет санкций.