Российские женщины стали чаще отдыхать в одиночестве

Согласно данным исследования компании Nielsen для гостиничной сети Azimut Hotels, российские женщины с 2010 года стали на 78% чаще отправляться в отпуск одни, сообщает "Интерфакс".

Новости

Общество Женатые россияне предпочитают больше работать, а россиянки – наоборот

Также выяснилось, что в среднем россияне путешествуют внутри страны 2-3 раза в год, а за границу - 1 раз в год.

Чуть меньше половины опрошенных отметили, что им больше нравится пляжный отдых в России. В среднем такое путешествие длится восемь дней.

53% респондентов заявили, что выборе места для отдыха ориентируются на культурную составляющую. Для 30% главное в выборе - погода. 26% просто ищут возможность отдохнуть от повседневной рутины.

В исследовании участвовали жители городов с населением больше 500 тысяч человек, которые за год выезжали куда-то хотя бы раз. Вопросы задавали мужчинам и женщинам в возрасте от 20 до 55 лет.