Российских дачников обязали вписаться в реестр

Садоводческие, огороднические и дачные товарищества обязаны создать реестры своих членов. Эти новые требования предъявляет ФЗ № 337. Те, кто не уложится в установленные сроки или проигнорирует данное распоряжение, рискуют попасть в неприятную ситуацию. От реестра будет зависеть законность решений общих собраний дачных организаций, в том числе и по размеру взносов, сообщает "Российская газета". На них должен быть обеспечен кворум - 50 процентов плюс один человек от списка в реестре.

В реестр вносится такая информация, как:

- Ф.И.О членов объединения;

- почтовый / электронной адрес почты каждого члена;

- кадастровый номер земельного участка, владельцем которого является член такого объединения (после осуществления распределения земельных участков между членами объединения);

- другая информация, предусмотренная уставом конкретного объединения.

В случае изменения каких-либо данных гражданин обязан предоставить актуальные сведения председателю правления. В случае продажи участка или его переоформления на другое лицо об этом нужно письменно уведомить в течение 10 дней с момента сделки.