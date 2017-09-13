Российских нянь заставят работать по профстандарту

Детсадовские помощники воспитателей, а также частные няни в России впредь будут работать по профстандарту. Об этом пишет газета "Известия".

Как отмечает издание, инициатива разработки принадлежит экспертному совету при правительстве России. В скором времени документ поступит в Министерство труда и социальной политики. Затем его должны будут утвердить во всех инстанциях.

Таким образом, в скором времени няни должны будут проходить специальный курс профессиональной подготовки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь, а также владеть основами педагогики и психологии.

Сейчас няни не должны обладать какими-то особыми профессиональными навыками. Им достаточно лишь окончить среднюю школу и получить санитарную книжку.

Однако когда именно профстандарт начнет действовать – неизвестно. В Министерстве труда говорят, что его рассмотрят в установленном порядке.