Российских ученых эвакуировали из Древней Пальмиры из-за наступления ИГИЛ

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Эвакуация населения началась в центре Древней Пальмиры из-за наступления боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды".

Известно также, что эвакуировали российских ученых. Все они уже дома. Отметим, что в Сирии работали археологи, а также специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности (обычно ограничиваемый III—VI веками н. э.), расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом, в 240 км к северо-востоку от первого и в 140 км от второго.