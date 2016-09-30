Российским чиновникам хотят запретить пользоваться мессенджерами

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ФСБ в скором времени займется разработкой нормативов о запрете чиновникам в России использовать несертифицированные приложения вроде WhatsApp, Viber, Telegram в рабочих целях. Об этом сообщают "Известия".

За нарушение такого положения чиновникам грозит увольнение. Этот вопрос обсудили 28 сентября в администрации президента во время рассмотрения "дорожной карты" "Интернет+суверенитет".

Нормативные акты об ответственности чиновников появятся до первого квартала следующего года. Ранее Дмитрий Песков опровергал подобную информацию, но говорил, что использовать мессенджер по работе очень опрометчево.