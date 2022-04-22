Российским пилотам порекомендовали подготовиться к полетам без использования GPS

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению системы GPS. Об этом сообщают «Известия».

Замглавы ведомства Дмитрий Ядров направил руководителю Госкорпорации по организации воздушного движения, а также главам межрегиональных территориальных управлений агентства письмо с рекомендациями оказывать пилотам всевозможную помощь в случае отключения системы GPS, а самим пилотам нужно незамедлительно сообщать об аномалиях навигационной системы.

При отключении системы навигации пилоты должны уметь вести самолёт при помощи традиционных навигационных средств, сказано в статье.

Напомним, что США ранее заявили о возможном отключении России от системы GPS в рамках очередного пакета санкций.