Российский авторынок за три месяца 2022 года вырос только на Алтае и Камчатке

Республика Алтай и Камчатский край стали единственными российскими регионами, где в январе-марте 2022 года сохранился рост продаж новых автомобилей. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на агентство «Автостат» и данные АО «Электронный паспорт».

В первом квартале 2022 года в России продали 264 тысячи автомобилей. Это на 24,5% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Снижение продаж затронуло все субъекты РФ, но сильнее всего падение сказалось на Еврейской автономной области, где рынок сократился на 53%.

Падение продаж, превышающее общероссийский уровень, наблюдается в 49 российских регионах. Среди них оказался Санкт-Петербург, который является третьим по объёму авторынком в стране и где снижение составило 25%.

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Из общероссийского тренда выделяются только Республика Алтай и Камчатский край. В Республике Алтай рост составил 6%, а в Камчатском крае — 26%. При этом ранее эксперты называли оба этих региона среди субъектов с наименьшим числом новых машин на тысячу жителей. И на Алтае, и на Камчатке этот показатель составлял всего по два автомобиля.

Ранее сообщалось, что средний возраст российского автопарка увеличился на четыре месяца и составил 15 лет. При этом средний возраст автомобилей в Алтайском крае гораздо выше — 17,9 года.