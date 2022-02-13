Российский биатлонист Латыпов выиграл бронзу на ОИ-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 километра на Олимпиаде в Пекине. Отечественный спортсмен уступил лидеру 35,3 секунды.

Выиграл гонку французский биатлонист Кентен Фийон Майе — 39 минут 7,5 секунды. Серебро завоевал Тарьей Бе из Норвегии. Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов стал 39-м — 44 минуты 34,8 секунды. У него было восемь промахов во время стрельбы.

В женской гонке преследования россияне остались без наград. Победительницей стала норвежка Марте Рейселанд. Второй финишировала Эльвира Эберг из Швеции, а третье место также осталось за представительницей Норвегии Тириль Экхофф.