Российский певец отменил концерт в Барнауле на фоне частичной мобилизации

Информацию о том, что делать с уже приобретёнными билетами, представители артиста пообещали дать позднее

27 сентября 2022, 10:01, Илья Звягинцев

Российский певец Сергей Драгни отказался от продолжения концертного тура на фоне частичной мобилизации. Об этом сообщает издание «Абзац».

На официальной странице во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что концерты в городах Сибири, включая Барнаул, не состоятся.

Концертный директор артиста объяснил, что решение об отмене выступления было принято исходя из ряда факторов, среди которых семейные обстоятельства и состояние здоровья.

В ближайшее время команда певца пообещала предоставить всю информацию о том, что делать с приобретёнными билетами.

Ранее сообщалось, что в барнаульском торговом центре перенесли выступление Пелагеи. Причину организаторы не уточнили.

В барнаульском торговом центре отменили выступление Пелагеи

В барнаульском торговом центре отменили выступление Пелагеи

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