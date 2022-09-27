Российский певец отменил концерт в Барнауле на фоне частичной мобилизации
Информацию о том, что делать с уже приобретёнными билетами, представители артиста пообещали дать позднее
Российский певец Сергей Драгни отказался от продолжения концертного тура на фоне частичной мобилизации. Об этом сообщает издание «Абзац».
На официальной странице во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что концерты в городах Сибири, включая Барнаул, не состоятся.
Концертный директор артиста объяснил, что решение об отмене выступления было принято исходя из ряда факторов, среди которых семейные обстоятельства и состояние здоровья.
В ближайшее время команда певца пообещала предоставить всю информацию о том, что делать с приобретёнными билетами.
Ранее сообщалось, что в барнаульском торговом центре перенесли выступление Пелагеи. Причину организаторы не уточнили.