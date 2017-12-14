Российского педагога включили в шорт-лист премии "Учитель мира"

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Российский педагог впервые вошел в шорт-лист премии "Учитель мира" (The Global Teacher Prize), лауреат которой получает 1 миллион долларов. Список претендентов 14 декабря опубликовали на официальном сайте премии, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что лишь одна представительница из РФ попала в топ-50 учителей года - учитель математики московской школы 1409 Наталия Киселева. Шорт-лист был составлен после изучения свыше 20 тысяч заявок из 179 стран.

Престижную награду учителям вручают каждый год в Дубае. Инициатором премии стал фонд миллиардера Санни Варки, основателя арабской образовательной корпорации GEMS. Мероприятие проводится при поддержке вице-президента и премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая Мухаммеда бин Рашида. Главной задачей "Учителя мира" является подчеркивание, что работа педагогов заслуживает мирового признания.

Участников конкурса отбирает Судейская академия, в которую входят чиновники, ученые, журналисты, предприниматели, директора компаний и представители индустрии развлечений со всего мира. Для еще большей объективности ее работу контролирует компания PwC (PricewaterhouseCoopers).

Победителя премии определят в феврале следующего года. На церемонию награждения в Дубай поедут десяток лучших педагогов.